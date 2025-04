Schlein rilancia il salario minimo e attacca Meloni | Racconta un' Italia che non esiste

Meloni di Raccontare un'Italia che non esiste e promette, in un'ipotesi di governo targato Pd, salario minimo e sconti in bolletta. In un'intervista a Repubblica la segretaria dei democratici offre la sua visione dei tempi attuali e traccia la sua road map ideale. 🔗 Europa.today.it - Schlein rilancia il salario minimo e attacca Meloni: "Racconta un'Italia che non esiste" Accusa la premier Giorgiadire un'che none promette, in un'ipotesi di governo targato Pd,e sconti in bolletta. In un'intervista a Repubblica la segretaria dei democratici offre la sua visione dei tempi attuali e traccia la sua road map ideale. 🔗 Europa.today.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elly Schlein: «Con il Pd al governo salario minimo e sconti in bolletta» - Elly Schlein promette salario minimo e sconti in bolletta con il Partito Democratico al governo. In un’intervista a Repubblica la segretaria del Pd spiega che «secondo Eurostat, pur avendo un impiego, il 9% dei lavoratori a tempo pieno sono comunque poveri, non arrivano alla fine del mese. Rispetto all’anno precedente c’è stato un peggioramento e i più colpiti sono i giovani, che prendono stipendi insufficienti a provvedere alla vita quotidiana, figurarsi a costruire una famiglia. 🔗open.online

Schlein: Serve salario minimo, sotto i 9 euro all'ora non è lavoro ma sfruttamento - (Agenzia Vista) Genova, 31 marzo 2025 “Stiamo andando avanti su quella proposta unitaria che abbiamo portato insieme alle altre opposizioni e che so che Silvia ha anche ripreso e la ringrazio di questo. Sì noi siamo convinti che in Italia serva un salario minimo perché sotto i 9€ all'ora non è lavoro è sfruttamento” Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein durante il suo intervento a sostegno della candidata sindaca di Genova Silvia Salis a Sestri Ponente. 🔗liberoquotidiano.it

Schlein “Quando saremo al governo salario minimo e sconti in bolletta” - ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è l’unico Paese Ocse in cui, negli ultimi tre decenni, il salario medio anzichè crescere è diminuito. E la risposta del governo? Un assordante silenzio”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un’intervista a la Repubblica, secondo la quale “occorre rilanciare la domanda interna, quindi aumentare i salari. Bisogna approvare subito il salario minimo, che è una vergogna la maggioranza abbia bloccato su un binario morto, e rinnovare i contratti nazionali scaduti per 5 milioni di lavoratori”. 🔗unlimitednews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Schlein rilancia il salario minimo e attacca Meloni: Racconta un'Italia che non esiste; Primo maggio, il decreto non c’è. Schlein: “Subito il salario minimo”; Schlein: Difenderemo la legge pugliese sul salario minimo, la destra vuole rendere il lavoro più precario; Sulla «patrimoniale» il centro-sinistra avanza con cautela. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Schlein “Quando saremo al governo salario minimo e sconti in bolletta” - ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è l’unico Paese Ocse in cui, negli ultimi tre decenni, il salario medio anzichè crescere è ... 🔗iltempo.it

Schlein rilancia il salario minimo e attacca Meloni: "Racconta un'Italia che non esiste" - La leader del Partito democratico boccia la premier su tutti i fronti: dalla politica interna agli esteri. Cosa ha detto e cosa propone pensando a un governo targato dem ... 🔗today.it

Elly Schlein: “Subito salario minimo e interventi sulle bollette quando governeremo noi” - In un’intervista a Repubblica, la segretaria del partito Democratico Elly Schlein ha attaccato la Meloni. Per la leader democratica, la premier “sembra occuparsi di tutto tranne che dei veri problemi ... 🔗blitzquotidiano.it