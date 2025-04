Schlein Quando saremo al governo salario minimo e sconti in bolletta

salario medio anzichè crescere è diminuito. E la risposta del governo? Un assordante silenzio". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un'intervista a la Repubblica, secondo la quale "occorre rilanciare la domanda interna, quindi aumentare i salari. Bisogna approvare subito il salario minimo, che è una vergogna la maggioranza abbia bloccato su un binario morto, e rinnovare i contratti nazionali scaduti per 5 milioni di lavoratori". Poi, aggiunge: "Meloni, insisto, ha voltato le spalle a quasi quattro milioni di lavoratori poveri affossando la nostra proposta sul salario minimo che rafforza la contrattazione collettiva e spazza via i contratti pirata, promossi da sigle non rappresentative al solo scopo di produrre precari e fare dumping sulle retribuzioni".

Elly Schlein: «Con il Pd al governo salario minimo e sconti in bolletta» - Elly Schlein promette salario minimo e sconti in bolletta con il Partito Democratico al governo. In un’intervista a Repubblica la segretaria del Pd spiega che «secondo Eurostat, pur avendo un impiego, il 9% dei lavoratori a tempo pieno sono comunque poveri, non arrivano alla fine del mese. Rispetto all’anno precedente c’è stato un peggioramento e i più colpiti sono i giovani, che prendono stipendi insufficienti a provvedere alla vita quotidiana, figurarsi a costruire una famiglia. 🔗open.online

Stm, Schlein: Pd al vostro fianco, risposte chiare da dirigenza e governo - Roma, 11 apr. (askanews) – “Noi vogliamo un’Unione europea che crede nella sua industria, che mette in campo investimenti comuni con un’attenzione al sociale, alla tutela del lavoro, della sicurezza del lavoro e anche all’innovazione che serve per ritrovare un equilibrio a tutela anche del clima e del pianeta. Però lo vogliamo fare con un’attenzione particolare: serve un fondo europeo per l’automotive, attraverso cui investire in ricerca e innovazione, altrimenti la competizione che il vostro settore vive anche qui a STM, con la Cina, con altri attori mondiali e con gli Stati Uniti, noi la ... 🔗ildenaro.it

Conte in piazza contro il governo e Schlein si accoda subito - Giuseppe Conte chiama la mobilitazione di piazza su economia e salari ed Elly Schlein va a rimorchio. Il Pd è pronto a sostenere la manifestazione annunciata dal leader del Movimento 5 Stelle, così come Alleanza Verdi-Sinistra. Ma, va sottolineato, l’appello alla piazza di Conte non è stato realmente aperto agli altri partiti, anche se sembrano già in molti a volersi accodare. La prima, appunto, è la segreteria del Pd, Elly Schlein. 🔗lanotiziagiornale.it

