Schlein Quando saremo al governo salario minimo e sconti in bolletta

salario medio anzichè crescere è diminuito. E la risposta del governo? Un assordante silenzio”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un’intervista a la Repubblica, secondo la quale “occorre rilanciare la domanda interna, quindi aumentare i salari. Bisogna approvare subito il salario minimo, che è una vergogna la maggioranza abbia bloccato su un binario morto, e rinnovare i contratti nazionali scaduti per 5 milioni di lavoratori”. Poi, aggiunge: “Meloni, insisto, ha voltato le spalle a quasi quattro milioni di lavoratori poveri affossando la nostra proposta sul salario minimo che rafforza la contrattazione collettiva e spazza via i contratti pirata, promossi da sigle non rappresentative al solo scopo di produrre precari e fare dumping sulle retribuzioni”. 🔗 ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è l’unico Paese Ocse in cui, negli ultimi tre decenni, ilmedio anzichè crescere è diminuito. E la risposta del? Un assordante silenzio”. Così la segretaria del Pd, Elly, in un’intervista a la Repubblica, secondo la quale “occorre rilanciare la domanda interna, quindi aumentare i salari. Bisogna approvare subito il, che è una vergogna la maggioranza abbia bloccato su un binario morto, e rinnovare i contratti nazionali scaduti per 5 milioni di lavoratori”. Poi, aggiunge: “Meloni, insisto, ha voltato le spalle a quasi quattro milioni di lavoratori poveri affossando la nostra proposta sulche rafforza la contrattazione collettiva e spazza via i contratti pirata, promossi da sigle non rappresentative al solo scopo di produrre precari e fare dumping sulle retribuzioni”. 🔗 Ildenaro.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Schlein “Quando saremo al governo salario minimo e sconti in bolletta” - ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è l’unico Paese Ocse in cui, negli ultimi tre decenni, il salario medio anzichè crescere è diminuito. E la risposta del governo? Un assordante silenzio”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un’intervista a la Repubblica, secondo la quale “occorre rilanciare la domanda interna, quindi aumentare i salari. Bisogna approvare subito il salario minimo, che è una vergogna la maggioranza abbia bloccato su un binario morto, e rinnovare i contratti nazionali scaduti per 5 milioni di lavoratori”. 🔗unlimitednews.it

Elly Schlein: «Con il Pd al governo salario minimo e sconti in bolletta» - Elly Schlein promette salario minimo e sconti in bolletta con il Partito Democratico al governo. In un’intervista a Repubblica la segretaria del Pd spiega che «secondo Eurostat, pur avendo un impiego, il 9% dei lavoratori a tempo pieno sono comunque poveri, non arrivano alla fine del mese. Rispetto all’anno precedente c’è stato un peggioramento e i più colpiti sono i giovani, che prendono stipendi insufficienti a provvedere alla vita quotidiana, figurarsi a costruire una famiglia. 🔗open.online

Schlein: «Con il Pd al governo salario minimo e riduzione dei costi delle bollette» - In un’intervista concessa a Repubblica, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha delineato alcune delle priorità del partito in caso di ritorno al governo, a partire dall’introduzione del salario minimo e da misure per ridurre i costi delle bollette. Facendo riferimento ai dati Eurostat, ha evidenziato che «pur avendo un impiego, il 9 per cento dei lavoratori a tempo pieno sono comunque poveri, non arrivano alla fine del mese», sottolineando un peggioramento rispetto all’anno precedente, con effetti maggiori sui più giovani. 🔗lettera43.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Schlein: “Salario minimo e sconti in bolletta quando saremo al governo”; Schlein Quando saremo al governo salario minimo e sconti in bolletta; Schlein: Salario minimo e sconti in bolletta quando saremo al governo -; Schlein: Salario minimo e sconti in bolletta quando saremo al governo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Schlein: “Salario minimo e sconti in bolletta quando saremo al governo” - La segretaria del Pd alla premier: “Racconta un’Italia che non esiste da quando c’è lei a Palazzo Chigi ma la realtà la ... 🔗repubblica.it

Schlein “Quando saremo al governo salario minimo e sconti in bolletta” - ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è l’unico Paese Ocse in cui, negli ultimi tre decenni, il salario medio anzichè crescere è diminuito. E la risposta del governo? Un assordante silenzio”. Così la segretari ... 🔗msn.com

Schlein: «Con il Pd al governo salario minimo e riduzione dei costi delle bollette» - In un’intervista concessa a Repubblica, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha delineato alcune delle priorità del partito in caso di ritorno al governo, a partire dall’introduzione del ... 🔗msn.com