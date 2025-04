Schlein e l’arte di perdere consensi senza accorgersene | i sondaggi fanno volare Fratelli d’Italia oltre il 30%

Schlein. Una figura che appare, parla, gesticola e poi scompare lasciando tutti con un quesito: “Ma che voleva dire?”. È il nuovo mistero italiano, più intricato di un rebus: ogni discorso un groviglio retorico, ogni comparsa televisiva un’opera di dadaismo.L’altra sera, da Massimo Gramellini, si era materializzata in versione “eroina della resistenza democratica”, e ha regalato l’ennesima perla della sua narrativa fantastica: «La partita è aperta, Meloni fa bene a sentire il fiato sul collo». Ora, che Giorgia Meloni debba indossare un foulard per ripararsi dal vento primaverile è tutto sommato plausibile. Ma che il centrosinistra stia rimontando, alla luce degli attuali sondaggi, è un’affermazione che richiede una fervida immaginazione. 🔗 Secoloditalia.it - Schlein e l’arte di perdere consensi senza accorgersene: i sondaggi fanno volare Fratelli d’Italia oltre il 30% In un angolo remoto dell’universo politico, abitato da creature fiabesche e logiche parallele, c’è Elly. Una figura che appare, parla, gesticola e poi scompare lasciando tutti con un quesito: “Ma che voleva dire?”. È il nuovo mistero italiano, più intricato di un rebus: ogni discorso un groviglio retorico, ogni comparsa televisiva un’opera di dadaismo.L’altra sera, da Massimo Gramellini, si era materializzata in versione “eroina della resistenza democratica”, e ha regalato l’ennesima perla della sua narrativa fantastica: «La partita è aperta, Meloni fa bene a sentire il fiato sul collo». Ora, che Giorgia Meloni debba indossare un foulard per ripararsi dal vento primaverile è tutto sommato plausibile. Ma che il centrosinistra stia rimontando, alla luce degli attuali, è un’affermazione che richiede una fervida immaginazione. 🔗 Secoloditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

In viaggio tra storia e arte: le mostre e i musei da non perdere - Ecco gli eventi di oggi, 31 marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Gli appuntamenti della giornata Anghiari - Il... 🔗arezzonotizie.it

Sondaggi politici, il Pd in affanno: netto calo dalle europee e pochi consensi per Schlein - La sfida resta a due, ma lo scenario rispetto alle europee sembra oggi un po’ diverso. I sondaggi testimoniano andamenti differenti per i maggiori partiti, come dimostra la rilevazione di Demos per Repubblica. Come spiega Ilvo Diamanti, non è in dubbio il primato di Fratelli d’Italia: anzi, il partito di Giorgia Meloni ha addirittura guadagnato consensi rispetto alle europee, con una crescita evidente dalle elezioni politiche del 2022. 🔗lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici, cresce la fiducia nel governo Meloni: bene anche Conte che supera Schlein nei consensi - Il consenso verso il governo Meloni sale al 42,3%, spinto anche dall'ultima missione negli Stati Uniti per discutere con Trump su commercio e dazi. La premier resta la leader più apprezzata, mentre Giuseppe Conte supera Elly Schlein nei consensi. Fratelli d'Italia sfiora il 30%, il PD cala leggermente, risale il M5S.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Schlein e l’arte di perdere consensi senza accorgersene: i sondaggi fanno volare Fratelli d’Italia oltre il 30%; Il favoloso mondo di Ameloni, la campagna anti Giorgia del Pd a colpi di meme; Edith Bruck stronca Elly Schlein: Tace per non perdere voti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Schlein cerca consensi nelle roccaforti meloniane. Dopo gli industriali, tocca agli agricoltori - È la campagna inaugurata da Elly Schlein con un giro di incontri organizzati al Nazareno per costruire un pacchetto di misure da offrire all’esecutivo, se e quando avrà voglia di prenderle in ... 🔗repubblica.it

Meloni e Schlein “calano”, sorpresa M5S: come cambiano i consensi degli italiani - Meloni e Schlein in calo: il sondaggio L'ultimo sondaggio politico di Dire-Tecnè ha messo in evidenza quella che è l'attuale situazione dei consensi per i partiti italiani. Resta stabile quello ... 🔗msn.com