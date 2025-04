Schlein attacca Meloni | Se non si muove a intervenire su salari e bollette quando saremo al governo lo faremo noi

Schlein lancia un attacco frontale al governo guidato da Giorgia Meloni, denunciando quella che definisce una pericolosa disattenzione verso le questioni economiche più urgenti del Paese. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Schlein mette al centro del dibattito politico il tema del lavoro povero e l’assenza di misure incisive su salari e costo dell’energia, due delle principali emergenze sociali italiane.Leggi anche: Sondaggi politici: Meloni al 30%, Conte guadagna su SchleinIl lavoro non basta più a vivereSchlein non usa mezzi termini: “Il governo si occupa di tutto tranne che dei veri problemi del Paese”. Una critica che trova fondamento, secondo la segretaria dem, nei dati diffusi da Eurostat, secondo cui il 9% dei lavoratori a tempo pieno in Italia si trova in condizione di povertà lavorativa. 🔗 Thesocialpost.it - Schlein attacca Meloni: “Se non si muove a intervenire su salari e bollette, quando saremo al governo lo faremo noi” Alla vigilia della Festa dei Lavoratori, la segretaria del Partito Democratico Ellylancia un attacco frontale alguidato da Giorgia, denunciando quella che definisce una pericolosa disattenzione verso le questioni economiche più urgenti del Paese. In un’intervista rilasciata a La Repubblica,mette al centro del dibattito politico il tema del lavoro povero e l’assenza di misure incisive sue costo dell’energia, due delle principali emergenze sociali italiane.Leggi anche: Sondaggi politici:al 30%, Conte guadagna suIl lavoro non basta più a viverenon usa mezzi termini: “Ilsi occupa di tutto tranne che dei veri problemi del Paese”. Una critica che trova fondamento, secondo la segretaria dem, nei dati diffusi da Eurostat, secondo cui il 9% dei lavoratori a tempo pieno in Italia si trova in condizione di povertà lavorativa. 🔗 Thesocialpost.it

