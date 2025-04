Schianto micidiale tra due camion schiacciato così | la morte atroce

Un grave incidente ha coinvolto nel pomeriggio due mezzi da trasporto, causando la morte di un uomo di 53 anni. Il sinistro ha visto il tamponamento di un'autocisterna da parte di un furgone da 35 quintali, alla cui guida si trovava la vittima. L'impatto, violentissimo, ha provocato il completo schiacciamento dell'abitacolo del furgone sotto la cisterna, rendendo vani i soccorsi.Secondo le prime ricostruzioni, la cisterna trasportava sostanze alimentari, mentre il furgone era adibito al trasporto di carni. L'allarme è scattato poco prima delle 15.00, quando diversi automobilisti hanno segnalato il blocco del traffico e la presenza di detriti sulla carreggiata.L'intervento dei soccorsi e il blocco del trafficoI vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente con un'autopompa e un'autogrù, riuscendo dopo vari tentativi a liberare l'autista rimasto intrappolato.

