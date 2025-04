Schianto lungo la Treviso-Mare indagato un 55enne trevigiano

55enne di Quinto di Treviso che, immettendosi sulla Regionale 89 per Monastier, e peraltro girando a sinistra e contravvenendo all'obbligo di svolta a destra, ha travolto e ucciso Vedad Osivcic

