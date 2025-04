Schiaffo ad una guardia giurata al pronto soccorso | denunciato un 42enne

denunciato il 42enne di Misterbianco che, nei giorni scorsi, ha aggredito una guardia giurata all’interno del pronto soccorso dell’ospedale “Garibaldi Centro” di Catania. L’uomo, al culmine di una lite scoppiata tra i pazienti in attesa, ha colpito con uno Schiaffo violento. 🔗 Cataniatoday.it - Schiaffo ad una guardia giurata al pronto soccorso: denunciato un 42enne È stato identificato eildi Misterbianco che, nei giorni scorsi, ha aggredito unaall’interno deldell’ospedale “Garibaldi Centro” di Catania. L’uomo, al culmine di una lite scoppiata tra i pazienti in attesa, ha colpito con unoviolento. 🔗 Cataniatoday.it

Calci e pugni ad una guardia giurata donna, malvivente consegnato alle forze dell’ordine - Arezzo, 11 febbraio 2025 – Aggredita una Guardia Giurata Sicuritalia ad Arezzo. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:50, in un supermercato locale in cui l’operatrice della sicurezza Sicuritalia stava prestando servizio. Un uomo, in evidente stato di alterazione, ha aggredito violentemente la Guardia Giurata intenta a sedare un litigio tra due persone in fila alla cassa del supermercato. 🔗lanazione.it

Prova ad allontanarsi dopo un incidente tra la sua auto e uno scooter a Montesilvano, fermato da una guardia giurata [FOTO] - Un incidente stradale si è verificato in via Vestina all'angolo con via Migliorino di Pietro a Montesilvano intorno alle ore 20:30 di venerdì 21 febbraio. A scontrarsi sono state un'automobile, una Fiat Panda guidata da un uomo, e uno scooter, un Piaggio Beverly, in sella al quale c'era un... 🔗ilpescara.it

Guardia giurata aggredita ad Arezzo: UILTuCS denuncia mancanza di sicurezza - Arezzo, ennesima aggressione ai danni di una vigilante in servizio al Gala Supermercato. Il sindacato: “Situazione insostenibile, sicurezza ignorata”. Nuovo episodio di violenza nella zona di Campo di Marte, ad Arezzo, dove una guardia giurata donna, in servizio presso il Gala Supermercato, è stata aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro. La vittima ha riportato ferite con una prognosi di 8 giorni. 🔗lortica.it

Catania: rissa tra pazienti per l’accesso al pronto soccorso. Colpita la guardia giurata - Dalle parole sono passati ai fatti in pochi istanti. Alcuni pazienti, in attesa di ricevere le cure al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro si sono azzuffati tra loro. Alla base della rissa ... 🔗meridionews.it

Schiaffo in faccia e timpano perforato, aggredito un vigilante all’Ospedale Garibaldi di Catania - CATANIA (ITALPRESS) – È stato aggredito un vigilante intervenuto per sedare una violenta lite tra i parenti di alcuni pazienti all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro di Catania ... 🔗grandangoloagrigento.it

Schiaffo in faccia e timpano perforato, aggredito un vigilante all’Ospedale Garibaldi - La guardia giurata è stato colpito con un violento schiaffo in faccia, riportando la perforazione di un timpano. “Si resta increduli di fronte all’ennesimo episodio di violenza in ospedale. 🔗canicattiweb.com