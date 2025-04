Scandaloso lo spazio sulle droghe dato a Sabrina Impacciatore | Francesca Fagnani replica all' accusa

Francesca Fagnani a Sabrina Impacciatore nella prima puntata di Belve ha sollevato l'accusa social di Dj Aniceto, produttore e opinionista noto sui social per le sue posizioni antidroga. In particolare, a suscitare il dissenso è stato il racconto dell'attrice sulle esperienze. 🔗 Today.it - "Scandaloso lo spazio sulle droghe dato a Sabrina Impacciatore": Francesca Fagnani replica all'accusa L'intervista dinella prima puntata di Belve ha sollevato l'social di Dj Aniceto, produttore e opinionista noto sui social per le sue posizioni antidroga. In particolare, a suscitare il dissenso è stato il racconto dell'attriceesperienze. 🔗 Today.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Il secondo trailer di 28 anni dopo è un capolavoro horror in cui è dato ancora più spazio allo zombi di Cillian Murphy - Ci siamo quasi. Quel meraviglioso incubo zombificato che è 28 anni dopo, il terzo capitolo del primo grande nuovo classico del terrore nato col nuovo millennio, arriva tra 60 giorni e possiamo fare il conto alla rovescia come nel suo primo spot. Nel frattempo, è uscito un nuovo trailer, che insieme al precedente fa scuola. Le aggiunte sono poche ma essenziali. Vediamo più da vicino Ralph Fiennes e Cillian Murphy, le due star che più spiccano nel cast, si allarga il contesto e poi, a creare tensione, cambiano i suoni e il montaggio delle immagini già viste, che prima erano proposte quasi in ... 🔗gqitalia.it

Cristicchi corregge il tiro su Amadeus: “Quest’anno mi sento più a mio agio perché si è dato più spazio ai cantautori” - Simone Cristicchi corre subito ai ripari. Dopo aver ‘ringraziato’ Amadeus per non aver scelto in precedenza Quando sarai piccola, la canzone con cui concorre a Sanremo 2025, perché nei suoi Festival “sarei stato a disagio“, il cantautore romano ha ritrattato in parte le sue affermazioni a La Volta Buona. Tuttavia, la spiegazione che ne è seguita è stata poco convincente. Non voglio assolutamente creare questo disagio, questa tensione, con Amadeus. 🔗davidemaggio.it

Terzo mandato, De Luca ironico: “Ora spazio a politica di alto valore”. Manfredi: “Decisione Consulta va rispettata” - De Luca dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato: "Noi pensiamo a lavorare". E pubblica l'elenco dei cantieri da aprire.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Scandaloso lo spazio sulle droghe dato a Sabrina Impacciatore: Francesca Fagnani replica all'accusa; Scandaloso il racconto di Impacciatore sugli allucinogeni in Rai a Belve: la replica di Francesca Fagnani; Dopo Belve dj Aniceto contro Francesca Fagnani che risponde sulle droghe in prima serata; Dj Aniceto, botta e risposta con Francesca Fagnani: “Hai il Diavolo dietro! Satanassa”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“Scandaloso il racconto di Impacciatore sugli allucinogeni in Rai a Belve”: la replica di Francesca Fagnani - Dj Aniceto con un tweet ha criticato Francesca Fagnani per aver mandato in onda il racconto di Sabrina Impacciatore sulle esperienze con le droghe allucinogene ... 🔗fanpage.it