Sboccia la Metafica in fiore Gli atri di dodici dimore storiche decorati ispirandosi a De Chirico

Atri Fioriti, tradizionale appuntamento cittadino ideato dalla marchesa Maria Angiola Gropallo Van Hissenhoven per l'associazione dimore storiche della Liguria che quest'anno si ispirerà a Giorgio De Chirico. 'Metafica in fiore', questo il filo conduttore della manifestazione, sostenuta e organizzata da Confcommercio La Spezia, in collaborazione con il Comune di Sarzana e l'Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà, che si svolgerà nel centro storico cittadino, coinvolgendo ben 12 dimore storiche, da domani, 1° maggio, a domenica 4.Palazzo Fiori, palazzo Parentucelli, palazzo Remedi, palazzo Fontana, palazzo Roderio, palazzo Brondi, casa Bonaparte, palazzo Magni Griffi, palazzo Picedi Benettini-Gropallo, palazzo Tusini, palazzo Picedi Benettini De Benedetti e il foyer del teatro degli Impavidi, a partire dalle 17 di giovedì saranno impreziositi dagli allestimenti floreali di Marina Capetta Fiori, sotto la direzione artistica di Elisabetta Sacconi con il contributo di Fiammetta Gemmi.

