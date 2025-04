Sbarcati e smistati nei centri di accoglienza i migranti soccorsi dalla Ocean Viking

accoglienza dei 126 migranti soccorsi dalla Ocean Viking nelle acque del Mediterraneo meridionale. La nave di Sos Mediterranée è attraccata questa mattina (30 aprile) poco prima delle 7 sulla banchina 'Taliercio' del porto di Marina di Carrara. Secondo un protocollo ormai ben rodato tutti 126 migranti sono stati quindi condotti nel vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per le visite mediche e il riconoscimento.Da qui, dopo aver consumato un pasto, i migranti sono partiti a bordo di pullman e pullmini verso i diversi centri di accoglienza individuati dalla Prefettura di Massa Carrara.Per la Ocean Viking si è trattato del quinto sbarco a Marina di Carrara, complessivamente invece per lo scalo apuano questo è stato il 16esimo per un totale di 1950 persone arrivate nella città toscana a partire dal 30 gennaio 2023.

