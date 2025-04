Savignano sul Rubicone | fine settimana del Primo maggio tra concerti mercatini spettacoli e buon cibo

Savignano sul Rubicone inizia un maggio di festa e tradizioni, con un fine settimana ricco di eventi per grandi e piccini, un omaggio alla Primavera e alla storia locale del Paese.Si comincia giovedì 1 maggio con "Primo maggio Romagnolo", per celebrare la Festa del lavoro tra liscio e. 🔗 Cesenatoday.it - Savignano sul Rubicone: fine settimana del Primo maggio tra concerti, mercatini, spettacoli e buon cibo sulinizia undi festa e tradizioni, con unricco di eventi per grandi e piccini, un oalla Primavera e alla storia locale del Paese.Si comincia giovedì 1con "Romagnolo", per celebrare la Festa del lavoro tra liscio e. 🔗 Cesenatoday.it

