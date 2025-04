Sassuolo-Carrarese | le probabili formazioni

Sassuolo-Carrarese si giocherà giovedì 1 maggio 2025 alle ore 19.30 presso il Mapei Stadium.

Sassuolo-Carrarese: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Gli emiliani vogliono chiudere nel migliore dei modi una stagione praticamente perfetta e culminata con la promozione in massima serie dopo appena un anno. La squadra di Grosso è reduce dalle due vittorie contro Modena e e Cesena, ma per raggiungere i 90 punti, hanno bisogno di altri successi.

I toscani hanno invece bisogno di punti salvezza, ma nello stesso tempo possono sperare ancora nei playoff, distanti appena tre punti, un traguardo impensabile ad inizio stagione.

