Sassuolo-Carrarese giovedì 01 maggio 2025 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Grosso non vuole fare sconti ad una Carrarese a caccia di punti salvezza

Sassuolo di Grosso, che già promosso in massima serie ha espugnato il campo del Cesena avvicinandosi sempre più al primo posto matematico e che quest’oggi affronta in casa la Carrarese di Calabro. Per i nero verdi si tratta della ventiquattresima vittoria in 34 partite disputate, 78 punti fatti e un dominio che va ben oltre .InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici 🔗Infobetting.com Infobetting.com - Sassuolo-Carrarese (giovedì 01 maggio 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Grosso non vuole fare sconti ad una Carrarese a caccia di punti salvezza Non molla di un millimetro ildi, che già promosso in massima serie ha espugnato il campo del Cesena avvicinandosi sempre più al primo posto matematico e che quest’oggi affronta in casa ladi Calabro. Per i nero verdi si tratta della ventiquattresima vittoria in 34 partite disputate, 78fatti e un dominio che va ben oltre .InfoBetting: Scommesse Sportive e

Su questo argomento da altre fonti

Cosenza-Bari (giovedì 01 maggio 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - Giovedì contro il Bari per il Cosenza potrebbe arrivare la matematica condanna alla Serie C. La curva Nord “Catena” sarà vuota per protesta, così come la Curva Sud “Bergamini”, e questo dovrebbe essere un vantaggio per i pugliesi visto che il settore ospite invece è annunciato sold-out. Basta guardare la classifica per capire che la […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Spezia-Salernitana (giovedì 01 maggio 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - Il 2 a 2 di Frosinone ha il sapore della resa per uno Spezia che deve pensare a difendere il terzo posto dall’assalto della Cremonese; per gli aquilotti arriva un cliente assai scomodo come la Salernitana di Marino. Liguri costretti alla rimonta per ben 2 volte dai ciociari, e capaci comunque di uscir fuori con un punto dalla sfida. Il vantaggio sul quarto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Pisa-Frosinone (giovedì 01 maggio 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - Manca veramente poco e tutto pare pronto per la festa del Pisa di Inzaghi, che dopo 34 anni torna in massima serie ed è la prima volta dalla scomparsa del presidentissimo Romeo Anconetani: l’avversario è il Frosinone di Bianco, squadra ancora a caccia dei punti salvezza. Per i nerazzurri vittoria di platino in quel di Brescia contro una squadra in netta […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sassuolo Carrarese in streaming gratis? Guarda la partita in diretta; Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della 36esima giornata; Modena - Generazione S: Sassuolo-Carrarese giovedì 1 maggio, ecco i biglietti; Diretta Sassuolo-Carrarese: dove vederla in tv e live streaming. 🔗Su questo argomento da altre fonti