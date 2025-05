Sarà made in Italy la prima casa sulla Luna

Sarà made in Italy la prima casa sulla Luna Costruttore: Thales Alenia Space. Finanziatore, Agenzia spaziale italiana. Che gestisce miliardi di euro di fondi pubblici per abilitare i programmi di università, centri di ricerca e aziende italiane

Made in Italy, lodigiani protagonisti - Lodigiano protagonista nella giornata del "Made in Italy" promossa martedì scorso a Roma del ministero in collaborazione con le Confederazioni dell'artigianato e della Piccola e media impresa e incentrato sul tema "Ruolo delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali ed industriali". Mauro Sangalli, portavoce di Casartigiani, è intervenuto a Palazzo Piacentini in via Veneto insieme al presidente dell'associazione Giacomo Basso.

Scatta l'allarme sul vino: perché è a rischio il Made in Italy - A Casa Coldiretti confronto tra le principali cantine italiane su dazi Usa, vino dealcolato e consumo responsabile. Il settore chiede un intervento urgente alle istituzioni: "L'export verso gli Stati Uniti vale 2 miliardi, non possiamo permetterci di perderlo"

