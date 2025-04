Ilgiorno.it - Santino Petrosino, il fantasma rapinatore di via Imbonati: il terrorismo, 25 anni di colpi, un agente ucciso e l’arresto per due raid alle Poste

MILANO – 14 maggio 1999, ore 5 del mattino. Un commando assalta un portavalori con esplosivi e fucili d’assalto in via: è la gang guidata dall’ex terrorista di Prima Linea Francesco Gorla e da Sebastiano Mazzeo. Per coprirsi la fuga, i banditi sparano coi mitra. A terra restano tre poliziotti: il più grave è l’scelto Vincenzo Raiola, che morirà dopo dieci giorni di agonia. A luglio, gli investigatori della Mobile bloccano i presunti capi e altri membri della gang. Qualche mese dopo, il 12 febbraio 2000, scatta la seconda ondata di arresti per una quindicina ditra il ’97 e il ’99 in banche, uffici postali e ditte private (non quello di via): tra loro c’è pure, classe ’61 di Nocera Inferiore, all’epoca in semilibertà. Un quarto di secolo dopo, riecco il nome del pluripregiudicato oggi sessantatreenne in un’ordinanza di custodia cautelare: è quella che ha spedito in cella a Monza lui, il complice di un anno più giovane Antonio Pellegrino e il trentenne palermitano Vincenzo Romito per due irruzionidi Cusano Milanino (Romito è accusato solo della seconda) andate in scena il 9 febbraio e il 12 aprile 2024. 🔗 Ilgiorno.it