Santiago Gimenez | il bomber del Milan pronto a lasciare il segno in Coppa Italia

bomber certificato e attesissimo: 23 e 26 gol nel biennio tra 2022 e 2024 per Santiago Gimenez. Poi, ancora, addirittura 16 reti negli ultimi mesi di Feyenoord prima di arrivare al Milan. "Non somiglia a nessuno, solo a se stesso. Nemmeno a me, ma è forte come me", l’investitura di Zlatan Ibrahimovic. L’impatto immediato: assist al debutto in Coppa Italia con la Roma, in rete con Empoli, Verona in campionato e con la sua ex squadra in Champions, per un totale di 3 centri nelle prime 5 gare. Poi, quasi due mesi e mezzo senza segnare, l’ultima titolarità datata 15 marzo, il rigore sbagliato a Napoli, la contusione contro la Fiorentina, Jovic e Abraham a passargli davanti, anche a Venezia. Dove, però, dopo una ventina di minuti abbondanti, tra tagli e buona volontà ma soprattutto errori di mira e misura, riecco il lampo: non a caso su movimento in profondità, il suo marchio di fabbrica. 🔗 Sport.quotidiano.net - Santiago Gimenez: il bomber del Milan pronto a lasciare il segno in Coppa Italia L’arrivo, in “pompa magna“, delcertificato e attesissimo: 23 e 26 gol nel biennio tra 2022 e 2024 per. Poi, ancora, addirittura 16 reti negli ultimi mesi di Feyenoord prima di arrivare al. "Non somiglia a nessuno, solo a se stesso. Nemmeno a me, ma è forte come me", l’investitura di Zlatan Ibrahimovic. L’impatto immediato: assist al debutto incon la Roma, in rete con Empoli, Verona in campionato e con la sua ex squadra in Champions, per un totale di 3 centri nelle prime 5 gare. Poi, quasi due mesi e mezzo senza segnare, l’ultima titolarità datata 15 marzo, il rigore sbagliato a Napoli, la contusione contro la Fiorentina, Jovic e Abraham a passargli davanti, anche a Venezia. Dove, però, dopo una ventina di minuti abbondanti, tra tagli e buona volontà ma soprattutto errori di mira e misura, riecco il lampo: non a caso su movimento in profondità, il suo marchio di fabbrica. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagelle Empoli-Milan, Rafael Leao e Santiago Gimenez trascinano Conceição alla vittoria . Tutti i voti - Nelle pagelle di Empoli-Milan, dei tre principali quotidiani, Rafael Leao e Santiago Gimenez sono i migliori dei rossoneri di Conceição. Un Milan che vince una partita davvero complicata con l’Empoli e lo fa grazie all’ingresso in campo di Rafael Leao e Santiago Gimenez e Christian Pulisic. I primi due segnano, Capitan America fornisce i due assist decisivi a testimonianza che questo Milan senza il suo numero 11 non ci può stare. 🔗dailymilan.it

Feyenoord-Milan è la partita di Santiago Gimenez: i numeri - Feyenoord-Milan sarà la gara del grande ex Santiago Gimenez, ecco i numeri dell’attaccante rossonero nelle due presenze col Diavolo… Il Milan di Sergio Conceiçao si accinge ad affrontare il Feyenoord nello spareggio di Champions League. La sconfitta nell’ultimo turno contro la Dinamo Zagabria in Croazia obbliga i rossoneri (forse troppo sicuri di passare il turno) a vedersela contro il olandesi. Gara 1 a Rotterdam e ritorno al Meazza per giocarsi il tutto per tutto davanti i propri sostenitori. 🔗dailymilan.it

Milan, Gazzetta: Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez: sa come far male alla Lazio. Il dato - Il Milan Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez contro la Lazio, il messicano guiderà l’attacco rossonero e sa far male ai biancocelesti Il Milan stasera ospiterà la Lazio a San Siro per la ventisettesima giornata di Serie A, dopo due sconfitte consecutive i rossoneri hanno l’obbligo di tornare alla vittoria per tenersi stretto il posto in Europa League con Roma e Udinese che continuano a macinare punti. 🔗dailymilan.it

Ne parlano su altre fonti

Santiago Gimenez: il bomber del Milan pronto a lasciare il segno in Coppa Italia; Perché il Milan vuole Gimenez? I numeri del bomber nel mirino dei rossoneri; Santiago Gimenez: da predestinato a centravanti panchinato nel Milan; Santiago Gimenez: Il Milan accelera per il bomber del Feyenoord. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Santiago Gimenez: il bomber del Milan pronto a lasciare il segno in Coppa Italia - L’arrivo, in “pompa magna“, del bomber certificato e attesissimo: 23 e 26 gol nel biennio tra 2022 e 2024 per Santiago Gimenez. Poi, ancora, addirittura 16 reti negli ultimi mesi di Feyenoord prima di ... 🔗sport.quotidiano.net

Milan, rinascita Gimenez? Occhio alla svolta per le ultime 4 giornate - Gimenez fantacalcio - Nuove speranze per i fantallenatori di Gimenez dopo il gol al Venezia: cambia la gestione per le ultime 4 giornate? 🔗fantamaster.it

Bufera Gimenez: “Non lo vuole al Milan”, sarà addio in estate - Santiago Gimenez, bomber del Milan, è finito nella bufera: arriva l'annuncio che potrebbe portare all'addio della punta messicana. 🔗calcionow.it