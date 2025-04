Sant' Angelo dei Lombardi ragazzi con disturbo dello spettro autistico mettono in scena Il meraviglioso sogno di Oz

meraviglioso sogno di Oz” con protagonisti ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Appuntamento il 3 maggio alle ore 17.00 presso il Centro Sociale Don Bruno Mariani per lo spettacolo promosso dall'ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante. 🔗 Avellinotoday.it - Sant'Angelo dei Lombardi, ragazzi con disturbo dello spettro autistico mettono in scena "Il meraviglioso sogno di Oz" Si alza il sipario su Ildi Oz” con protagonisticon. Appuntamento il 3 maggio alle ore 17.00 presso il Centro Sociale Don Bruno Mariani per lo spettacolo promosso dall'ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante. 🔗 Avellinotoday.it

Funivia precipita sul Monte Faito: quattro vittime, in azione CNSAS e SAGF di Sant’Angelo dei Lombardi - Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto nel primo pomeriggio di ieri sul monte Faito a Castellammare di Stabia (Na) per un incidente che ha interessato la funivia del Faito. L’allerta è giunta alla centrale del Soccorso Alpino e Speleologico direttamente da un... 🔗avellinotoday.it

Sant’Angelo dei Lombardi, sequestrati due smartphone in carcere - Ancora un successo per la Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. Nella mattinata di martedi?, all’interno della terza sezione, sono stati scoperti e sequestrati due smartphone perfettamente funzionanti, occultati tra i rifiuti. Aumento... 🔗avellinotoday.it

Sant’angelo dei Lombardi: 54enne vìola la libertà vigilata e finisce di nuovo in carcere - Sant’Angelo dei Lombardi. L’uomo era sottoposto alla misura alternativa dell’Affidamento in Prova ai Servizi Sociali e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), a seguito di una mirata attività d’indagine, hanno notificato ad un 54 enne partenopeo, la sospensione della libertà vigilata emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Avellino. 🔗puntomagazine.it

Centro Autismo, mentre ad Avellino resta chiuso a Sant’Angelo dei Lombardi l’Asl organizza uno spettacolo con i pazienti - Mentre ad Avellino il Centro per l'Autismo resta chiuso in attesa che la politica faccia finalmente la sua parte, a Sant'Angelo dei Lombardi l'Asl promuove una nuova iniziativa in favore dei bambini a ... 🔗corriereirpinia.it

Sant'Angelo dei Lombardi, cade dal tetto: versa in grave condizioni - indagini in corso per ricostruire l'incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri al 58enne Sant'Angelo dei Lombardi. di Paola Iandolo E' precipitato giù dal tetto di un edificio. 🔗msn.com

A Sant’Angelo dei Lombardi Vespasiano racconta “La guerra dal cielo” - SANT’ANGELO DEI LOMBARDI – A ridosso delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, la Pro loco Alta Irpinia e la casa editrice Delta 3 organizzano ... 🔗corriereirpinia.it