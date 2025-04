Sanlorenzo 50Steel il superyacht che ridefinisce l’eleganza degli interni sul mare

Sanlorenzo continua a distinguersi come pioniere dell’innovazione e del design. Con il lancio della 50Steel, presentata ufficialmente nel 2024, il cantiere italiano compie un ulteriore passo verso una visione di yachting sostenibile, elegante e radicalmente contemporanea. Il progetto porta la firma di Zuccon International Project per gli esterni, mentre gli interni sono stati affidati a Piero Lissoni, direttore artistico di Sanlorenzo e tra i più apprezzati interpreti del design italiano nel mondo.Un’architettura liquida per vivere il mareIl tratto distintivo della 50Steel è il suo approccio architettonico: Lissoni ha concepito gli interni come spazi aperti, fluidi e interconnessi, organizzati su cinque ponti sfalsati. Questa disposizione rompe la tradizionale compartimentazione degli yacht e restituisce un senso di continuità tra i diversi ambienti, esaltando la luce naturale e il dialogo costante con l’esterno. 🔗 Quifinanza.it - Sanlorenzo 50Steel, il superyacht che ridefinisce l’eleganza degli interni sul mare Nel panorama della nautica di lusso,continua a distinguersi come pioniere dell’innovazione e del design. Con il lancio della, presentata ufficialmente nel 2024, il cantiere italiano compie un ulteriore passo verso una visione di yachting sostenibile, elegante e radicalmente contemporanea. Il progetto porta la firma di Zuccon International Project per gli esterni, mentre glisono stati affidati a Piero Lissoni, direttore artistico die tra i più apprezzati interpreti del design italiano nel mondo.Un’architettura liquida per vivere ilIl tratto distintivo dellaè il suo approccio architettonico: Lissoni ha concepito glicome spazi aperti, fluidi e interconnessi, organizzati su cinque ponti sfalsati. Questa disposizione rompe la tradizionale compartimentazioneyacht e restituisce un senso di continuità tra i diversi ambienti, esaltando la luce naturale e il dialogo costante con l’esterno. 🔗 Quifinanza.it

