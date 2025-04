Sanità nel 2024 la Breast Unit del Giglio ha eseguito 205 interventi al seno

Nel 2024 l'equipe multidisciplinare della Breast Unit della Fondazione Giglio di Cefalù ha esaminato 736 casi di sospetto tumore al seno, eseguiti 205 interventi per carcinoma mammario e 130 per patologie benigne. Sono alcuni dati comunicati dal responsabile dell'Unità di senologia del Giglio.

