Sanità la corte dei Conti | Bocciata l’Ausl di Reggio | irregolarità nel 2023

corte dei Conti boccia i bilanci 2023 delle Ausl di Reggio e di Parma. Valentina Castaldini e Pietro Vignali, consiglieri regionali di Forza Italia, fanno emergere la situazione e commentano: "È la dimostrazione dell’urgenza di un cambio di passo nella governance sanitaria regionale". La corte dei Conti, nell’ambito di controlli a campione, quest’anno ha esaminato gli esercizi 2023 delle due aziende rilevando diverse irregolarità contabili e gestionali. Per Reggio, la sezione regionale di controllo della corte dei Conti ha riscontrato, spiegano Vignali e Castaldini, "gravi ritardi nei pagamenti dei fornitori, per un ammontare superiore a 250 milioni di euro, che hanno generato interessi passivi per 345mila euro". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Sanità, la corte dei Conti: "Bocciata l’Ausl di Reggio: irregolarità nel 2023" Ritardi nei pagamenti ai fornitori, sforamenti nei tetti di spesa, indebitamento fuori controllo: ladeiboccia i bilancidelle Ausl die di Parma. Valentina Castaldini e Pietro Vignali, consiglieri regionali di Forza Italia, fanno emergere la situazione e commentano: "È la dimostrazione dell’urgenza di un cambio di passo nella governance sanitaria regionale". Ladei, nell’ambito di controlli a campione, quest’anno ha esaminato gli esercizidelle due aziende rilevando diversecontabili e gestionali. Per, la sezione regionale di controllo delladeiha riscontrato, spiegano Vignali e Castaldini, "gravi ritardi nei pagamenti dei fornitori, per un ammontare superiore a 250 milioni di euro, che hanno generato interessi passivi per 345mila euro". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sanità in Sicilia, Schifani “Vicenda Corte dei Conti mi rattrista” - PALERMO (ITALPRESS) – “La vicenda della Corte dei Conti mi rattrista. Ho fortemente e sempre creduto nelle istituzioni e nel rapporto tra poteri dello Stato. In queste occasioni non tutto brilla. Secondo me il rapporto tra organi dello Stato si è sempre caratterizzato dalla compostezza, dal riserbo e dalla sobrietà della comunicazione. Il tentativo è quello di congestionare da parte della corte dei conti l’attività pubblica e amministrativa. 🔗unlimitednews.it

Fisco, debiti a 1.270 miliardi. Corte dei Conti e Ufficio di bilancio gelano la Lega: bocciata la quinta rottamazione - La Lega puntava a trasformarla in un assist per spingere la proposta di una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, la quinquies. Ma l’indagine conoscitiva sul magazzino fiscale in corso alla commissione Finanze del Senato non sta andando proprio come sperato. Le audizioni più “pesanti”, quelle di Ufficio parlamentare di bilancio e Corte dei Conti, hanno bocciato platealmente l’ennesima pace fiscale cara a Matteo Salvini sottolineando come le continue sanatorie incoraggino i contribuenti a evadere, comportino una perdita netta per lo Stato e non intacchino la montagna dei crediti non ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Sanità, bacchettate della Corte dei Conti alla Regione: "Attivato solo il 21% dei posti letto in terapia intensiva" - Rispetto alla programmazione nazionale, in Sicilia a fronte di 720 posti letto di terapia intensiva "ne sono stati effettivamente realizzati 151 (ossia il 21%)", di cui "solo 109 collaudati e in uso; mentre a fronte di 350 posti letto di terapia semi o sub-intensiva programmati, ne sono stati... 🔗messinatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sanità, la corte dei Conti: Bocciata l’Ausl di Reggio: irregolarità nel 2023; Sanità siciliana bocciata dalla Corte dei Conti, è scontro fra governo e opposizione; Fondi sprecati, ospedali in crisi e ritardi. La Corte dei Conti boccia la sanità siciliana; Sanità siciliana bocciata dalla Corte dei Conti, le reazioni della politica. 🔗Approfondimenti da altre fonti