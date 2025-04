Sanità dell' Umbria l' annuncio della Proietti | La sicurezza dei pazienti è una nostra priorità assoluta

sicurezza delle cure e prevenzione delle infezioni nel sistema sanitario regionale". La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, annuncia con una nota "l'attivazione di importanti percorsi e il sostegno alle iniziative per la Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani che si celebra il.

Consiglio regionale dell'Umbria, la commissione sui progetti Pnrr per la sanità vede la luce - La ‘Commissione speciale sull’attuazione del Pnrr, missione 6: Salute’ vede ufficialmente la luce. Il consiglio regionale dell'Umbria ha approvato con 12 voti favorevoli della maggioranza e 6 contrari della minoranza la proposta di legge promossa dai consiglieri Fabrizio Ricci (Avs), Luca... 🔗perugiatoday.it

Sanità dell'Umbria, la decisione della giunta Proietti: un milione di euro per le due Usl - "Una misura adottata per garantire la continuità dei servizi in una fase di incertezza normativa a livello nazionale". Parole della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, per annunciare che la giunta ha deliberato uno stanziamento di un milione di euro a favore delle aziende... 🔗perugiatoday.it

Sanità, liste d'attesa in Umbria. Nuovo annuncio della Proietti: "Aggiunti altri 10.000 posti" - Liste d'attesa in Umbria, un nuovo annuncio. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, titolare della delega alla salute, anticipa "un incremento di circa 10.000 posti, negli ultimi venti giorni, da parte delle strutture pubbliche". Liste d'attesa: i nuovi posti e le prestazioni... 🔗perugiatoday.it

