Parma interviene sul caso Ausl-Corte dei Conti con un comunicato: “Sconvolge l’esito delle indagini realizzate dalla Corte dei Conti: chi ha gestito la Sanità parmigiana in questi anni ha lasciato immensi debiti e ritardi nei pagamenti. Proprio chi era chiamato a dirigerla ora è stato. 🔗 Parmatoday.it - “Sanità, a Parma debiti e pagamenti in ritardo: sconvolti dall’indagine della Corte dei Conti” Missioneinterviene sul caso Ausl-deicon un comunicato: “Sconvolge l’esito delle indagini realizzate dalladei: chi ha gestito laparmigiana in questi anni ha lasciato immensie ritardi nei. Proprio chi era chiamato a dirigerla ora è stato. 🔗 Parmatoday.it

Comune di Verona virtuso nei pagamenti ai fornitori: 2024 chiuso senza debiti - Il Comune di Verona si conferma come un ottimo pagatore, primo per durata media dei tempi di liquidazione delle fatture, mediamente 12 giorni, migliorando di un giorno e mezzo anche l’indice di tempestività dei pagamenti da -20,50 a -22 giorni. Nel complesso le fatture commerciali ricevute nel... 🔗veronasera.it

"La Corte dei Conti boccia l'Ausl di Parma: ritardi nei pagamenti, sforamenti nei tetti di spesa e indebitamento" - "La Corte dei Conti - si legge in una nota - ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci di esercizio 2023 delle Ausl di Parma e Reggio Emilia, rilevando diverse irregolarità contabili e gestionali, messe in luce dai consiglieri regionali di Forza Italia Valentina Castaldini e Pietro... 🔗parmatoday.it

Tasse sulle banane, prodotti Dop, pagamenti in ritardo della Sanità e le barriere su cinema e tv: ecco perché Trump vuole i dazi contro l’Italia - Un documento di 397 pagine con i Paesi ordinati dalla A alla V, solo perché fino alla Z i dazi americani non hanno colpito. In copertina, sotto l’aquila e la bandiera a stelle strisce, campeggia il titolo: «Barriere estere al commercio». All’interno, Stato per Stato, la Casa Bianca passa in rassegna tutti i presunti ostacoli all’economia americana che, come fosse una naturale conseguenza, sono valsi tariffe «reciproche» aggiuntive. 🔗open.online

