San Vito Chietino cambio in consiglio comunale | Pasquale Bianco si dimette subentra Maria Testa

comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Bianco, ha rassegnato le proprie dimissioni.Nella nota protocollata al Comune, il consigliere Pasquale Bianco ha precisato di aver rassegnato le dimissioni per tenere fede al principio della rotazione al quale. 🔗 Chietitoday.it - San Vito Chietino, cambio in consiglio comunale: Pasquale Bianco si dimette, subentra Maria Testa Lo scorso lunedì 28 aprile il consiglieredi Fratelli d’Italia,, ha rassegnato le proprie dimissioni.Nella nota protocollata al Comune, il consigliereha precisato di aver rassegnato le dimissioni per tenere fede al principio della rotazione al quale. 🔗 Chietitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Gestione e smaltimento illecito di rifiuti speciali, imprenditore denunciato a San Vito Chietino - Un'importante operazione condotta dai carabinieri forestali del nucleo di Lanciano a San Vito Chietino ha portato alla denuncia di un imprenditore per gestione e combustione illecita di rifiuti speciali. L’attività nasce da un’iniziativa del comandante che, libero dal servizio, ha notato una... 🔗chietitoday.it

A Polignano a mare arriva 'Caroots', la festa dedicata alla mitica Carota di San Vito - Il 5 e il 6 aprile Polignano a Mare celebra uno dei suoi tesori agricoli più preziosi: la carota, riconosciuta come Presidio Slow Food. La manifestazione, intitolata Caroots, si terrà nello splendido scenario di fronte all’Abbazia di San Vito, trasformata per l’occasione in un vivace centro di... 🔗baritoday.it

San Vito chiude da leader e si avvia ai Playoff per la Serie D maschile - BRINDISI - L’ultima giornata del campionato maschile di Prima Divisione ha regalato un emozionante epilogo, con il San Vito che si è imposto per 3-2 su Sava. L’alternarsi di prestazioni brillanti e momenti di difficoltà non ha mai scoraggiato il gruppo, che ha continuato a lottare per preservare... 🔗brindisireport.it

Se ne parla anche su altri siti

San Vito Chietino, cambio in consiglio comunale: Pasquale Bianco si dimette, subentra Maria Testa; Cambio da Essenza Cucina di Mare, arriva lo chef Sabino Matera; Emergenza idrica a Lanciano, vicesindaco e consiglieri del gruppo misto chiedono le dimissioni del Cda della Sasi; Via ai cantieri sulla ferrovia per Foggia, occhio a cambio di orari e percorsi / L'ELENCO. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

MeteoMar San Vito Chietino, previsioni per oggi 17 Aprile - Mare molto mosso per tutto il giorno con un’altezza delle onde che potrebbe arrivare fino a 1.8 metri. Venti moderati provenienti dai quadranti nord orientali per tutto il giorno con un’intensità che ... 🔗meteo.it

San Vito Chietino (Ch). Imprenditore denunciato per gestione e combustione illecita di rifiuti dai Carabinieri Forestali - Comando Provinciale di Chieti – San Vito Chietino (Ch), 29/03/2025 10:09 Carabiniere forestale libero dal servizio, notava una colonna di fumo denso prospicente la limitrofa zona industriale. 🔗ilmetropolitano.it