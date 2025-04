San Siro oggi scade il bando pubblico | Inter e Milan pronte all'acquisto tutti i prossimi passi dell'iter e le tempistiche

Siro: oggi, mercoledì 30 aprile, scade il bando pubblico lanciato dal Comune di Milano. 🔗 E` arrivata la giornata decisiva per il futuro di San, mercoledì 30 aprile,illanciato dal Comune dio. 🔗 Calciomercato.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Sucic a San Siro per Inter Fiorentina: oggi giornata speciale perché… - di RedazioneSucic ospite a San Siro per assistere a Inter Fiorentina: il centrocampista croato questa mattina ha svolto le visite mediche Quella odierna è stata la prima giornata a Milano per Petar Sucic, sbarcato in mattinata per “iniziare” la sua avventura con la maglia dell‘Inter. Il centrocampista croato, classe 2003, è stato acquistato nel mercato invernale dalla Dinamo Zagabria (14 milioni più 2,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita, contratto fino al 2029) e vestirà ufficialmente la maglia dell’Inter da giugno, pronto per il Mondiale per Club statunitense. 🔗internews24.com

Nuovo stadio per Milan e Inter a San Siro, oggi giornata cruciale: il motivo - Oggi in Comune il documento di Milan e Inter con il piano per l'acquisizione dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il punto 🔗pianetamilan.it

Nuovo San Siro, una storia senza fine: tutte le tappe dal 2008 a oggi con l’indagine della Procura di Milano - Milano – La storia infinita non ha un principio ben preciso e, ça va sans dire, neppure un epilogo già segnato sul calendario. Anzi. Il fascicolo conoscitivo aperto dalla Procura sul piano che prevede la vendita del Comune a Inter e Milan del Meazza (e dell’area che lo circonda per realizzare un nuovo stadio) è solo l’ultima tappa di un percorso a ostacoli che sembra ancora lontano dalla conclusione. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

San Siro, oggi scade il bando del Comune di Milano. Milan e Inter in attesa; San Siro, oggi scade il bando pubblico: Inter e Milan pronte all'acquisto, tutti i prossimi passi dell'iter e le tempistiche; San Siro, domani scade il bando per l’acquisto: Inter e Milan alla finestra; San Siro, il Comune chiama Sala a riferire sull’avviso pubblico. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

San Siro, oggi scade il bando pubblico: Inter e Milan pronte all'acquisto, tutti i prossimi passi dell'iter e le tempistiche - E` arrivata la giornata decisiva per il futuro di San Siro: oggi, mercoledì 30 aprile, scade il bando pubblico lanciato dal Comune di Milano per l`acquisizione. 🔗calciomercato.com

San Siro, domani scade il bando per l’acquisto: Inter e Milan alla finestra - Ci sarà tempo fino alle 23.59 di mercoledì 30 aprile per presentare proposte alternative e migliorative rispetto a quelle dei due club milanesi. 🔗calcioefinanza.it

San Siro Milan, si avvicina la scadenza del bando! Rossoneri tranquilli, ecco i prossimi passi in agenda - San Siro Milan, il 30 aprile a mezzanotte scadrà il bando per eventuali ulteriori proposte per l’acquisto dell’impianto: rossoneri tranquilli Come riferito da Calcio e Finanza, domani sarà una giornat ... 🔗milannews24.com