San Siro | bando al Capolinea e ora? Milan ed Inter attendono ma…

Domani chiude il bando su San Siro ma i giochi per lo stadio sono già fatti - Scadrà alle 23,59 di domani l’avviso pubblico del Comune di Milano “per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) “San Siro”, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza”. E probabilmente a Palazzo Marino alle 23,59 di domani non sarà arrivata alcuna risposta. Perché nessuno è nelle condizioni materiali di poter presentare “proposte migliorative rispetto alla proposta presentata dalle società F. 🔗lanotiziagiornale.it

Sala svela su San Siro: «Il bando dello stadio è aperto, l’obiettivo è la cessione entro…» - di RedazioneGiuseppe Sala svela tutto su San Siro, ecco le parole del primo cittadino sul Meazza, spunta anche la data, le sue dichiarazioni Arrivano novità preziose per quanto concerne il futuro dello Stadio San Siro. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina a margine delle celebrazioni della Festa del Perdono è tornato a parlare del futuro dell’impianto sportivo milanese. I club Inter e Milan restano all’ascolto, ecco un estratto delle sue dichiarazioni. 🔗internews24.com

Nuovo stadio Milan e Inter, il Comune di Milano pubblica il bando per la vendita di San Siro | Serie A - 2025-03-25 00:09:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Nuovo stadio Milan e Inter, il Comune di Milano pubblica il bando per la vendita di San Siro | Serie A | Calciomercato.com Home Nuovo stadio Milan e Inter, il Comune di Milano pubblica il bando per la vendita di San Siro ... 🔗justcalcio.com

San Siro, scade il bando pubblico del Comune: i prossimi passi per Milan e Inter - Dopo la scadenza la Conferenza dei Servizi dovra esprimersi sul documento di fattibilita gia presentato dai club. Obiettivo firma entro fine luglio ... 🔗msn.com

San Siro, oggi scade il bando pubblico: Inter e Milan pronte all'acquisto, tutti i prossimi passi dell'iter e le tempistiche - E` arrivata la giornata decisiva per il futuro di San Siro: oggi, mercoledì 30 aprile, scade il bando pubblico lanciato dal Comune di Milano per l`acquisizione. 🔗msn.com

Il bando per il nuovo stadio di San Siro? È andato deserto, la vittoria scontata di Milan e Inter - Si chiude il 30 aprile l’avviso pubblico per presentare manifestazioni di interesse sull’area di San Siro. Un bando tagliato su misura per le due squadre, che sono infatti le uniche a partecipare, e c ... 🔗editorialedomani.it