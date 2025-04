San Rossore | inaugurata la sede dei Volontari del Parco

inaugurata la sede dei Volontari del Parco di San Rossore: “Sono tante le persone che in questi anni hanno deciso di aderire a questa iniziativa per dare un contributo attivo per la cura ed il rispetto della natura, diffondere i valori del Parco e promuovere l’educazione ambientale - spiega il presidente dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani - l'apertura di una sede vera e propria è un volano ulteriore, un luogo per ritrovarsi, condividere, fare base per le attività”. La sede si trova nell'edificio del Ponte al Trombe, nelle stanze sul retro che erano utilizzate dai GuardiaParco prima del trasferimento alla Pineta: i locali sono stati interamente ristrutturati, imbiancati ed adattati all'uso.Il Parco di San Rossore nel periodo primaverile accoglie migliaia di persone ed è in questi mesi che l'attività dei Volontari si fa più intensa. 🔗 Lanazione.it - San Rossore: inaugurata la sede dei Volontari del Parco Pisa, 30 aprile 2025 – È stataladeideldi San: “Sono tante le persone che in questi anni hanno deciso di aderire a questa iniziativa per dare un contributo attivo per la cura ed il rispetto della natura, diffondere i valori dele promuovere l’educazione ambientale - spiega il presidente dell’EnteRegionale Migliarino SanMassaciuccoli Lorenzo Bani - l'apertura di unavera e propria è un volano ulteriore, un luogo per ritrovarsi, condividere, fare base per le attività”. Lasi trova nell'edificio del Ponte al Trombe, nelle stanze sul retro che erano utilizzate dai Guardiaprima del trasferimento alla Pineta: i locali sono stati interamente ristrutturati, imbiancati ed adattati all'uso.Ildi Sannel periodo primaverile accoglie migliaia di persone ed è in questi mesi che l'attività deisi fa più intensa. 🔗 Lanazione.it

Inaugurata la sede dei Volontari del Parco a San Rossore - E' stata inaugurata la sede dei Volontari del Parco a San Rossore. Si trova nell'edificio del Ponte al Trombe, nelle stanze sul retro che erano utilizzate dai Guardiaparco prima del trasferimento alla Pineta. I locali sono stati ristrutturati, imbiancati ed adattati all'uso. "Sono tante le...

Atletica Nella “Corri con Luca“ di San Rossore. Prestazioni maiuscole per Coltelli e Micchi. Bene Antonini e Santi - Trenino biancoverde per il Parco Alpi Apuane nella prima edizione della “Corri con Luca“, gara di 9 km. organizzata all’interno del parco regionale di San Rossore, nel pisano, dalla associazione “Amici di Luca“ in collaborazone con il Parco Alpi Apuane. Al via oltre 400 partenti, con tre atleti biancoverdi che si sono classificati dietro al vincitore Yassine Lamouar (Atletica Toscana) che chiude in 30’14“ precedendo rispettivamente Jilali Jamali di soli 9“, Oskar Samuele Cassi di 13“ e Andrea Nannizzi di 16“. 🔗sport.quotidiano.net

