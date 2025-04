San Rocco | perché l’antenna telefonica in mezzo alle case non è ancora stata spostata

telefonica al centro delle abitazioni.È quanto accade nel complesso residenziale Arborea, tra via Val d’Ossola e via Monte Grappa, a San Rocco, dove da mesi cresce il malcontento dei residenti per la mancata rimozione dell’impianto, a pochi metri da balconi e giardini.l’antenna, un tempo collocata nell’area ex Garbagnati - una zona industriale oggi riqualificata - avrebbe dovuto essere trasferita. Lo afferma anche una delibera comunale – la numero 55 del 23 febbraio 2023 – in cui il Comune stesso riconosce l’incompatibilità dell’impianto con il nuovo contesto urbano e individua un’area alternativa.Il consigliere di Civicamente Paolo Piffer ha depositato un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere il perché non si sia ancora proceduto con lo spostamento, facendosi latore delle 92 famiglie che abitano nel quartiere, destinate a salire con la costruzione degli immobili del secondo lotto. 🔗 Ilgiorno.it - San Rocco: perché l’antenna telefonica in mezzo alle case non è ancora stata spostata Monza, 30 aprile 2025 – Una nuova area all’insegna della sostenibilità, tra edifici moderni, spazi verdi e zone di aggregazione. Ma con un elemento che stona e preoccupa: una grande antennaal centro delle abitazioni.È quanto accade nel complesso residenziale Arborea, tra via Val d’Ossola e via Monte Grappa, a San, dove da mesi cresce il malcontento dei residenti per la mancata rimozione dell’impianto, a pochi metri da balconi e giardini., un tempo collocata nell’area ex Garbagnati - una zona industriale oggi riqualificata - avrebbe dovuto essere trasferita. Lo afferma anche una delibera comunale – la numero 55 del 23 febbraio 2023 – in cui il Comune stesso riconosce l’incompatibilità dell’impianto con il nuovo contesto urbano e individua un’area alternativa.Il consigliere di Civicamente Paolo Piffer ha depositato un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere ilnon si siaproceduto con lo spostamento, facendosi latore delle 92 famiglie che abitano nel quartiere, destinate a salire con la costruzione degli immobili del secondo lotto. 🔗 Ilgiorno.it

