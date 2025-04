San Pellegrino tra sacro e profano | Forlì celebra compatrono della città in programma dodici messe

Forlì si prepara a vivere la solennità religiosa di San Pellegrino Laziosi, compatrono della città e unico forlivese finora elevato alla gloria degli altari. Le celebrazioni si apriranno mercoledì con la Messa della vigilia alle ore 17, per entrare nel vivo giovedì 1° maggio, giorno della festa.

