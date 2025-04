Lanazione.it - "San Giovanni Civica Abbandona il Consiglio Comunale e Volta le spalle alla Pace e ai Valori della Resistenza Antifascista e contro ogni forma di Discriminazione”

Arezzo, 30 aprile 2025 – "Sanillee aidi.Neldel 2904, a latere degli atti amministrativi, abbiamo voluto presentare 3 mozioni di più ampio respiro, su temi che riteniamo fondamentali per la nostra società.La prima,la politica di riarmo delle singole nazioni europee e a sostegno di un'Europa federale che agisca come un unico stato.La seconda, per rimarcare la necessità di un impegno forte per raggiungere una tregua immediata a Gaza e unaa lungo termine, che permetta la piena realizzazione dello stato di Palestina accanto a quello d'Israele, interrompendo il massacro in atto.La terza, per riaffermare, a pochi giorni dal 25 Aprile, iantifascistinostra Repubblica e per condannaredi, promuovendo idemocratici e i diritti umani. 🔗 Lanazione.it