San Fermo della Battaglia Como 65enne muore d' infarto in farmacia | il defibrillatore installato nella piazza vicina era scarico

Tgcom24.mediaset.it - San Fermo della Battaglia (Como), 65enne muore d'infarto in farmacia: il defibrillatore installato nella piazza vicina era scarico L'uomo lamentava dalla sera prima un dolore al braccio e al petto e doveva fare un elettrocardiogramma. Mentre aspettava l’esito, si è sentito male ed è caduto a terra. Il prolungato massaggio cardiaco praticatogli non è bastato per salvarlo. Polemiche anche pe il ritardo dell'ambulanza 🔗 Tgcom24.mediaset.it

