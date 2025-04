San Clemente revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini L' incontro tra la sindaca e l' onorevole Boldrini

incontro tra l'onorevole Laura Boldrini e la sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini, insieme alla giunta comunale, a seguito della revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini, e del conferimento dello stesso riconoscimento a Giacomo Matteotti.

Il Comune di San Clemente revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini - Rimini, 25 aprile 2025 – Il Comune di San Clemente, in provincia di Rimini, ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e l’ha conferita postuma a Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato dai fascisti il 10 giugno 1924. La decisione è stata approvata all’unanimità nel corso del Consiglio comunale riunito mercoledì pomeriggio, alla vigilia del 25 aprile. Un atto dal forte valore simbolico, come sottolineato dalla sindaca Mirna Cecchini durante il suo intervento in aula. 🔗ilrestodelcarlino.it

