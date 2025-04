Samsung e la GSMA annunciano una collaborazione | VoLTE attivo di default da Android 15

Samsung e la GSMA annunciano una collaborazione per portare il VoLTE attivo di default sugli smartphone con Android 15.

