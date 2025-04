Sampdoria prove di difesa a 5 in vista della Cremonese | Abiuso in pole Borini si scalda

Sampdoria, prove anti carrarese. Bereszynski rientra, Meulensteen a centrocampo. In avanti c'è Depaoli - La Sampdoria prepara la sfida di venerdì contro la Carrarese con le idee che iniziano a farsi più chiare a Bogliasco. La notizia più rilevante... 🔗calciomercato.com

Sampdoria, rivoluzione Evani: subito un nuovo modulo, le prime prove - Le ultime sui cambiamenti apportati da Alberico Evani dopo la sua nomina come nuovo allenatore della Sampdoria. I dettagli L’edizione odierna de Il Secolo XIX riporta le prime indicazioni dopo l’arrivo di Alberico Evani sulla panchina della Sampdoria per il finale di stagione in Serie B. PRIMO ALLENAMENTO – «Prime indicazioni fanno pensare a un possibile cambio […] 🔗calcionews24.com

Sampdoria, prove di formazione per Bari: ballottaggi in attacco, Coda verso la panchina - l pareggio con il Sassuolo ha restituito energie e motivazioni alla Sampdoria, che era rimasta scottata dalla trasferta di Bolzano. Adesso i... 🔗calciomercato.com

Sampdoria, prove di difesa a 5 in vista della Cremonese: Abiuso in pole, Borini si scalda - La Sampdoria si prepara alla sfida contro la Cremonese con una chiara priorità: ritrovare equilibrio e compattezza. A Bogliasco, lo staff tecnico guidato da Alberico. 🔗calciomercato.com

Spezia Sampdoria, dalle prove di difesa a 4 al ruolo di Bereszynski: i dettagli sulle prove tattiche in vista del match contro gli aquilotti - Spezia Sampdoria, difesa a 3 o a 4? Analizziamo le prove tattiche fatte dal tecnico doriano in vista del prossimo turno di campionato Come riportato dai colleghi di Repubblica, nelle scorse sedute di ... 🔗sampnews24.com

Sampdoria, ecco perché Chicco Evani non ha intenzione di abbandonare la difesa a 4: i dettagli in vista della Cremonese - Sampdoria, un brevissimo approfondimento sulla tenuta tattica della squadra e l’intenzione di Evani di riproporre la difesa a 4 Come riportato dai colleghi de Il Secolo XIX, il tecnico della Sampdoria ... 🔗informazione.it