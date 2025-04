Saman Abbas la storia della ragazza uccisa perché voleva essere libera

Novellara (Reggio Emilia), 30 aprile 2025 – Quattro anni dopo lei non c'è più, uccisa e sepolta a pochi metri da casa, ma da allora è rimasta più viva che mai come simbolo di libertà. Era la mezzanotte del 30 aprile 2021 quando Saman Abbas, 18enne pakistana, sparì per sempre nel buio, dopo essere stata accompagnata dai genitori lungo la stradina bianca davanti all'abitazione nelle campagne di Novellara (Reggio Emilia).Da quel giorno della giovane si persero le tracce, mentre altri suoi cinque parenti stretti connazionali sparirono a stretto giro dall'azienda agricola Bartoli, dove lavoravano da anni come braccianti.Ergastolo per tutti in appelloNei giorni scorsi questi familiari, il padre Shabbar Abbas insieme alla madre Nazia Shaheen, lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Noman Ul Haq, sono stati tutti ritenuti responsabili dell'omicidio e della soppressione di cadavere nella sentenza emessa a Bologna il 18 aprile dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha riconosciuto anche le aggravanti della premeditazione e dei motivi futili e abietti, accogliendo pressoché in toto le richieste avanzate dalla Procura generale.

