Ilgiornaleditalia.it - Salvini risponde a von der Leyen: "Non è il momento di eserciti e riarmi europei, Ue aiuti Trump a portare al tavolo Ucraina e Russia" - VIDEO

"Non è ildi, di, di fare debito per comprare armi in Germania e Francia, è ildella pace", Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoa von der, che ha rilanciato sul riarmo continuando la sua linea di guerra 🔗 Ilgiornaleditalia.it