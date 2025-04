Salvatore Calvaruso in carcere e pentito per la strage di Monreale ammissione choc | Esaurito il caricatore

Salvatore Calvaruso avrebbe sparato dopo essere stato aggredito, la sua versione sui fatti di Monreale e il pentimento: "Chiedo scusa ai familiari" 🔗 Notizie.virgilio.it - Salvatore Calvaruso in carcere e pentito per la strage di Monreale, ammissione choc: "Esaurito il caricatore" avrebbe sparato dopo essere stato aggredito, la sua versione sui fatti die il pentimento: "Chiedo scusa ai familiari" 🔗 Notizie.virgilio.it

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso resta in carcere: «Ho sparato tre colpi, sono pentito». Il complice (ancora ricercato) gli diceva: «Punta sulla folla» - Salvatore Calvaruso resta in carcere. Il gip di Palermo ha convalidato il fermo del 19enne accusato di avere ucciso, sabato 26 aprile, a Monreale, durante una rissa, i tre ventenni Massimo...

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso resta in carcere: «Sono pentito, mi sono difeso». Ma non ha segni di aggressione. Il complice (ancora ricercato) gli diceva: «Punta sulla folla» - Salvatore Calvaruso resta in carcere. Il gip di Palermo ha convalidato il fermo del 19enne accusato di avere ucciso, sabato 26 aprile, a Monreale, durante una rissa, i tre ventenni Massimo...

Strage di Monreale, Salvatore Calvaruso «pentito» resta in carcere. Il gip sul 19enne: «Chi guidava gli diceva di sparare sulla folla» - Nove ragazzi a bordo di scooter e l’accelerata improvvisa di un Liberty bianco «per fare lo sborone». È questa, secondo un testimone oculare, la scintilla che fa scoccare la lite tra i giovani di Monreale e il gruppo di Palermo, terminata con l’uccisione di tre ventenni a colpi di arma da fuoco. «Perché non vai più piano?», avrebbe detto una delle vittime – il 23enne Salvatore Turdo – a uno dei palermitani. 🔗open.online

