Salvate dopo il sisma Tornano alla diocesi sette opere restaurate

Tornano alla diocesi di Ascoli sette preziose opere d'arte, restaurate dal Laboratorio di Restauro della Mole Vanvitelliana, gestito dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Ascoli-Fermo-Macerata con l'Icr di Roma. Il rientro avviene dopo un attento intervento conservativo, che ha interessato un tabernacolo in legno policromo e sei opere lignee tra busti reliquiari e croci astili, provenienti da chiese delle aree colpite dal sisma del 2016. Le opere restituite sono: un tabernacolo da Tufo (Arquata del Tronto), tre busti reliquiari (San Vito, San Germano, San Faustino) dall'Episcopio di Ascoli, e tre croci astili da Porchiano, Pescara del Tronto e Monsampietro di Venarotta. Il Laboratorio, voluto dal Ministero della Cultura, opera tutto l'anno e ospita oltre 1500 opere danneggiate dal sisma, offrendo una risposta stabile e continuativa al recupero del patrimonio.

