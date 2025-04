Salvataggio a mare l’ordinanza della Capitaneria

Salvataggio cresce fino a 300 metri la lunghezza del fronte mare che deve tenere sotto controllo. E l'attesa e più importante novità contenuta nell'ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio. L'aumento del fronte mare da controllate da ciascun assistente bagnante è una deroga alla norma che lo fissa a 150 metri e che l'ufficio circondariale marittimo ha ritenuto opportuno introdurre a Porto San Giorgio e nell'intera costa di competenza, da Porto Sant'Elpidio a Pedaso. Lo scopo è, di andare incontro ai concessionari, in difficoltà nel reperire assistenti bagnanti riducendone il numero con l'attribuzione a ciascuno unl fronte mare di competenza di 300 metri. Sono le stesse finalità che si è posto il governo nel derogare fino al 30 settembre la validità del brevetto di salvamento per i minorenni, in seguito all'introduzione dell'età minima richiesta di 18 anni per averlo.

