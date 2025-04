Saluto romano per Ramelli a Milano dal palazzo vicino risuona Bella ciao | i manifestanti rispondono con insulti

Saluto romano, in via Paladini a Milano, il corteo per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Da un palazzo vicino è risuonata ad alto volume Bella ciao, il canto popolare dedicato alla Resistenza. Alcuni manifestanti hanno replicato con insulti, e sono stati fatti esplodere alcuni petardi, poi gli organizzatori hanno riportato l'ordine e la manifestazione si è sciolta.Il corteo di estrema destra per i 50 anni dalla morte dello studente del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia operaia era arrivato dove abitava il giovane. I manifestanti, il cui numero è aumentato nel corso del tragitto, si sono poi messi davanti al murale, dove sono stati deposti alcuni mazzi di fiori.

