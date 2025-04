Saluti romani alla commemorazione di Sergio Ramelli | dal balcone fanno risuonare le note di Bella ciao per protesta | VIDEO

Sergio Ramelli veniva ricordato con il saluto romano, qualcuno, dal balcone di un appartamento adiacente alla via dove si svolgeva la commemorazione, ha fatto partire la registrazione di Bella ciao. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 29 aprile mentre, come accade ogni anno, si ripeteva il rito fascista del “presente” con le braccia tese per commemorare i 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli, militante del fronte della gioventù, ucciso a 19 anni da Avanguardia Operaia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)Immediata la reazione dei neofascisti che hanno dapprima provato a identificare colui che aveva messo il brano per protesta per poi lanciare un petardo nei giardini del condominio da cui proveniva la musica. 🔗 Tpi.it - Saluti romani alla commemorazione di Sergio Ramelli: dal balcone fanno risuonare le note di “Bella ciao” per protesta | VIDEO Mentreveniva ricordato con il saluto romano, qualcuno, daldi un appartamento adiacentevia dove si svolgeva la, ha fatto partire la registrazione di. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 29 aprile mentre, come accade ogni anno, si ripeteva il rito fascista del “presente” con le braccia tese per commemorare i 50 anni dmorte di, militante del fronte della gioventù, ucciso a 19 anni da Avanguardia Operaia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)Immediata la reazione dei neofascisti che hanno dapprima provato a identificare colui che aveva messo il brano perper poi lanciare un petardo nei giardini del condominio da cui proveniva la musica. 🔗 Tpi.it

