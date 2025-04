Salus Seregno De Rosa trionfa al Trofeo Città di Muggiò

Salus Seregno De Rosa domina con i suoi Giovanissimi il “Trofeo Città di Muggiò”. La formazione del presidente Marco Moretto, e diretta da Samuel Testa, spadroneggia nella sfida contro tutte le avversarie brianzole e conquista la speciale classifica a squadre davanti al Velo Club Sovico e ai lecchesi della Unione Ciclistica Costamasnaga.Sul piano delle gare individuali, tra i G4 vittoria di Mattia Testa sui compagni Marco Sironi e Cristian Romano, mentre Mattia Mariani sfiora il successo nella categoria G2 battuto dal bravo Giorgio Bonati della Mobili Lissone. Da segnalare, inoltre, le belle affermazioni di Alessandro Colella (Fiorin), Giacomo Razzoli (VC Sovico) e Kristian Bushi (Molinello), quest’ultimo tra i G6 superando Mattia Gervasoni e Matteo Sironi.In campo femminile ennesima conferma di Carolina Testa che con Alice Perticati e Maria Vittoria Secchi firmano la tripletta per i colori della Salus. 🔗 Ilgiorno.it - Salus Seregno De Rosa trionfa al Trofeo Città di Muggiò LaDedomina con i suoi Giovanissimi il “di”. La formazione del presidente Marco Moretto, e diretta da Samuel Testa, spadroneggia nella sfida contro tutte le avversarie brianzole e conquista la speciale classifica a squadre davanti al Velo Club Sovico e ai lecchesi della Unione Ciclistica Costamasnaga.Sul piano delle gare individuali, tra i G4 vittoria di Mattia Testa sui compagni Marco Sironi e Cristian Romano, mentre Mattia Mariani sfiora il successo nella categoria G2 battuto dal bravo Giorgio Bonati della Mobili Lissone. Da segnalare, inoltre, le belle affermazioni di Alessandro Colella (Fiorin), Giacomo Razzoli (VC Sovico) e Kristian Bushi (Molinello), quest’ultimo tra i G6 superando Mattia Gervasoni e Matteo Sironi.In campo femminile ennesima conferma di Carolina Testa che con Alice Perticati e Maria Vittoria Secchi firmano la tripletta per i colori della. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Elezioni in Provincia, De Rosa: "Saranno indette entro una settimana" - "Le elezioni per la carica di presidente della Provincia di Caserta saranno indette entro questa settimana". Lo ha detto a Casapesenna il presidente facente funzioni della Provincia Marcello De Rosa - ex sindaco di Casapesenna - in carica da circa quattro mesi dopo le dimissioni del presidente... 🔗casertanews.it

Un altro addio per Donatella Versace, una rosa per Maria De Filippi e un ritorno di fiamma per Loredana Bertè - 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica tra le anteprime della newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch 🔗vanityfair.it

Teatro La Mennola, De Rosa porta in scena Gabriele D’Annunzio - Sabato 15 marzo alle 21.00 e domenica 16 marzo alle 19.00, il Teatro La Mennola di via Salvatore Calenda ospiterà "Io e te… Amore per sempre", spettacolo diretto e interpretato da Antonello De Rosa. Lo spettacolo Liberamente tratto dal romanzo "Giovanni Episcopo" di Gabriele D'Annunzio, il... 🔗salernotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Salus Seregno De Rosa trionfa al Trofeo Città di Muggiò; SALUS SEREGNO-DE ROSA. IL TEAM IN SVIZZERA PER IL GRAN PREMIO DEL TICINO; Ciclismo, stagione su strada 2025: la Salus Seregno si presenta; Ciclisti brianzoli protagonisti nelle gare: successi e piazzamenti di rilievo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Salus Seregno De Rosa trionfa al Trofeo Città di Muggiò - La squadra di Marco Moretto domina il ciclismo giovanile, vincendo la classifica a squadre e ottenendo successi individuali. 🔗msn.com

SALUS SEREGNO-DE ROSA. THE TEAM IN SWITZERLAND FOR THE TICINO GRAND PRIX - Switzerland is in the immediate plans of Salus Ciclistica Seregno-De Rosa. The junior team directed by former professional Danilo Napolitano will be at the start of the Ticino Grand Prix-Ennio Ferrari ... 🔗tuttobiciweb.it

Ciclismo, stagione su strada 2025: la Salus Seregno si presenta - Ciclismo: la Salus Seregno si presenta, in vista della nuova stagione su strada, all’Auditorium “Pierino Romanò”, in Piazza Risorgimento a Seregno, sabato 15 febbraio dalle 18. Sul ... 🔗msn.com