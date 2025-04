Salta Ancelotti sulla panchina del Brasile ma il tecnico del Real Madrid ha già un’altra squadra

Ancelotti sulla panchina del Brasile è clamorosamente Saltata: il Real Madrid e Florentino Perez si sono impuntati sui soldi. Il tecnico italiano ha peraltro sul tavolo l'offerta mostruosa di un'altra squadra. 🔗 La trattativa per portare Carlodelè clamorosamenteta: ile Florentino Perez si sono impuntati sui soldi. Ilitaliano ha peraltro sul tavolo l'offerta mostruosa di un'altra. 🔗 Fanpage.it

Ancelotti Brasile, accordo con l’ex Juve per la panchina della Selecao: sarà presente al Mondiale per Club con il Real Madrid? Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Ancelotti Brasile, accordo con l’ex Juve per la panchina della Selecao: tutti gli aggiornamenti sull’allenatore Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Brasile. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è arrivato l’accordo totale tra il tecnico ex Juve e la squadra sudamericana. ANCELOTTI BRASILE – «Carlo Ancelotti e il Brasile hanno raggiunto un accordo di massima affinché l’italiano diventi l’allenatore della Seleçao per la Coppa del Mondo 2026. 🔗juventusnews24.com

Manca solo la firma, Ancelotti pronto a sedersi sulla panchina del Brasile dove è atteso per il 26 maggio - Anche se manca ancora la firma sul contratto tra la Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) e Carlo Ancelotti, secondo Espn Brasile, si sta lavorando dietro le quinte per far sì che l’allenatore arrivi a Rio de Janeiro, (città in cui si trova, nel quartiere di Barra da Tijuca, la sede della Cbf) il 26 maggio, due giorni dopo quello che dovrebbe essere il suo addio al Real Madrid. Questo per... 🔗feedpress.me

Ancelotti, il destino è scritto: verso la panchina del Brasile. Accordo fatto - Carlo Ancelotti avrebbe accettato di diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale brasiliana, secondo quanto riportano diversi media online spagnoli. L’allenatore italiano, attualmente sotto contratto con il Real Madrid fino al 2026, sarebbe pronto a interrompere anzitempo la sua esperienza sulla panchina dei blancos. La notizia arriva dopo l’eliminazione dalla Champions League e la sconfitta in Coppa del Re contro il Barcellona, due battute d’arresto che, secondo la stampa di Madrid, avrebbero accelerato i tempi di una separazione già nell’aria. 🔗thesocialpost.it

Salta Ancelotti sulla panchina del Brasile, ma il tecnico del Real Madrid ha già un’altra squadra - La trattativa per portare Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile è clamorosamente saltata: il Real Madrid e Florentino Perez si sono impuntati sui ... 🔗fanpage.it

DALLA SPAGNA - Ancelotti, a rischio il passaggio sulla panchina del Brasile - Ha del clamoroso quanto sta emergendo dalla Spagna. Il passaggio di Ancelotti al Brasile nel mese di giugno, dato ormai per fatto, sarebbe vicino a saltare come rivelato dai colleghi di Relevo. Il Rea ... 🔗napolimagazine.com

Dalla Spagna – Real Madrid, salta l’accordo tra Ancelotti e il Brasile? Le ultime - La domanda non è se, ma quando succederà. Carlo Ancelotti, il re degli allenatori, è sempre più lontano dal Real Madrid. Il suo piano… Leggi ... 🔗informazione.it