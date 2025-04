Salite in sicurezza sul Mortirolo L’associazione degli Amici | Tante parole ma pochi fatti

Amici del Mortirolo tornano alla carica e chiedono lumi a sindaco ed enti locali sullo stato delle cose relativo alla sistemazione della strada che da Mazzo di Valtellina sale al passo e che ospiterà a fine maggio una tappa del Giro E."La nostra associazione nei primi giorni di dicembre ha denunciato pubblicamente le gravi condizioni in cui versa da anni l'iconica salita che da Mazzo di Valtellina conduce al passo del Mortirolo – dicono dal comitato -. Abbiamo invitato l'amministrazione comunale ad attivare tutte le iniziative possibili al fine di riqualificare la salita, che possa garantire la sicurezza e l'incolumità di chi la percorre ed in particolare dei ciclisti. E abbiamo salutato con soddisfazione l'iniziativa politica promossa dai presidenti della Comunità montana di Tirano e della Provincia di Sondrio, nel mese di febbraio, in cui gli stessi si impegnavano a "predisporre la sottoscrizione di un protocollo di intesa per programmare le iniziative e gli interventi di manutenzione della salita del Mortirolo da Mazzo, nel rispetto delle caratteristiche peculiari della strada", al fine di scongiurare la chiusura della stessa ai ciclisti nell'imminente stagione".

