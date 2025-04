Salerno tentano la fuga tra auto e voli | due arresti

Salerno, Ufficio di Specialità della Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli dei collegamenti marittimi e aerei con paesi Extra Schengen, che risultano essere intensificati in questo periodo di festività, ha proceduto, in data 14 aprile u.s. presso il Porto di Salerno, all’arresto di un uomo, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo ai fini estradizionali, per l’espiazione di due anni di reclusione per violenza sessuale, emesso dalle autorità polacche che alla vista degli operatori dell’Ufficio di Polizia di Frontiera, in attesa d’imbarco per la Tunisia, ha cercato di eludere il controllo tentando di allontanarsi tra le auto in coda. In data 18 aprile u.s., presso l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, ha proceduto, all’arresto di un cittadino iraniano, che ha tentato di imbarcarsi, con documenti falsi, su un volo in partenza per Londra. 🔗 Zon.it - Salerno, tentano la fuga tra auto e voli: due arresti La Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di, Ufficio di Specialità della Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli dei collegamenti marittimi e aerei con paesi Extra Schengen, che risultano essere intensificati in questo periodo di festività, ha proceduto, in data 14 aprile u.s. presso il Porto di, all’arresto di un uomo, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo ai fini estradizionali, per l’espiazione di due anni di reclusione per violenza sessuale, emesso dallerità polacche che alla vista degli operatori dell’Ufficio di Polizia di Frontiera, in attesa d’imbarco per la Tunisia, ha cercato di eludere il controllo tentando di allontanarsi tra lein coda. In data 18 aprile u.s., presso l’aeroporto di-Costa d’Amalfi, ha proceduto, all’arresto di un cittadino iraniano, che ha tentato di imbarcarsi, con documenti falsi, su un volo in partenza per Londra. 🔗 Zon.it

