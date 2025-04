Salerno capitale del Design | torna dal 21 al 24 maggio la manifestazione promossa da Confindustria

Design”: è il tema della Salerno Design Week, in programma dal 21 al 24 maggio 2025. Stamattina, nella sede di Confindustria Salerno la presentazione con gli interventi di Stefania Rinaldi, vicepresidente di Confindustria Salerno con delega al Made in Italy e Internazionalizzazione; Giovanna Basile, presidente del Gruppo Design Tessile Sistema Casa; Alessandro Ferrara, assessore alle Attività Produttivedel Comune di Salerno; Francesco Morra, consigliere della Provincia di Salerno con delega alla Cultura; Vittoria Marino, coordinatrice scientifica della Salerno Design Week.L’evento è promosso da Confindustria Salerno, con il sostegno della locale Camera di commercio, con la collaborazione di Confcommercio delegazione provinciale, e il patrocinio di Comune e Provincia, Fondazione della Comunità salernitana, Regione Campania, enti, istituzioni, ordini professionali e associazioni dell’ecosistema del Design. 🔗 “La gentilezza del”: è il tema dellaWeek, in programma dal 21 al 242025. Stamattina, nella sede dila presentazione con gli interventi di Stefania Rinaldi, vicepresidente dicon delega al Made in Italy e Internazionalizzazione; Giovanna Basile, presidente del GruppoTessile Sistema Casa; Alessandro Ferrara, assessore alle Attività Produttivedel Comune di; Francesco Morra, consigliere della Provincia dicon delega alla Cultura; Vittoria Marino, coordinatrice scientifica dellaWeek.L’evento è promosso da, con il sostegno della locale Camera di commercio, con la collaborazione di Confcommercio delegazione provinciale, e il patrocinio di Comune e Provincia, Fondazione della Comunità salernitana, Regione Campania, enti, istituzioni, ordini professionali e associazioni dell’ecosistema del. 🔗 Ildenaro.it

