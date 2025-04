Salento guardia medica aggredita da un paziente

Quotidianodipuglia.it - Salento, guardia medica aggredita da un paziente Nuova aggressione ai danni di un medico. La vittima della violenza è un camice bianco di 29 anni in servizio ieri sera nella sede di continuità assistenziale a Surbo. Secondo. 🔗 Quotidianodipuglia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggredisce la guardia medica in Salento perché non vuole pagare la visita: arrestato 48enne di Torino - È residente a Torino l’uomo di 48 anni arrestato ieri pomeriggio, mercoledì 19 febbraio 2025, in Salento. Secondo i carabinieri di Cutrofiano, provincia di Lecce, è responsabile dell’aggressione a una guardia medica avvenuta in città la notte del 18 febbraio 2025. “Non voglio pagare” Dopo... 🔗torinotoday.it

Al via la raccolta firme per riaprire la guardia medica pediatrica a Novara - Sono 674 per ora le firme raccolte tramite la petizione change.org "Chiediamo la riapertura del punto di assistenza pediatrica dell’Asl di Novara". Da sabato scorso, 5 prile, l'attività ambulatoriale del sabato, dedicata ai bambini, ed erogata dai pediatri di libera scelta dell'Ambito Sud nel... 🔗novaratoday.it

Ca' Foncello, guasto al centralino della Guardia medica: «Non riceve le telefonate» - Da mercoledì sera, 12 febbraio, le linee telefoniche della guardia medica (continuità assistenziale) dell'ospedale Ca’ Foncello non funzionano correttamente. Molti cittadini chiamando lo 0422 405100 continuavano a sentire la linea libera senza però avere risposta. Dopo che per tutta la notte... 🔗trevisotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Salento, guardia medica aggredita da un paziente; Asl Lecce: aggressione Guardia Medica Cutrofiano; Salento, non vuole pagare il ticket di 20 euro: paziente aggredisce giovane dottore della guardia medica; Medico aggredito a Cutrofiano: arresto in flagranza differita. 🔗Ne parlano su altre fonti

Aggressione alla guardia medica nel Salento, lo sfogo di Anelli: «Si applichi l’arresto in flagranza differita» - Aggressione nella guardia medica di Cutrofiano (Lecce): «Subito il tavolo per la riforma dell’assistenza territoriale. E agli aggressori si applichi l’arresto in flagranza differita». 🔗msn.com

Guardia medica aggredita soccorre l’aggressore dopo aver subito un pugno in faccia - In un episodio assurdo che merita grande attenzione, la guardia medica di piazza Igea a Ragusa è stato aggredito durante il turno notturno. In seguito, e in maniera inaspettata, ha soccorso uno degli ... 🔗nursetimes.org

Guardia medica aggredita a Foggia. Cisl Medici: “Situazione non più accettabile” - Ad affermarlo, in una nota, Annalisa Bettin, Segretario Nazionale Cisl Medici alle Politiche di Genere e Welfare, delle Pari Opportunità e del Coordinamento Donne. Per Bettin “non è più ... 🔗quotidianosanita.it