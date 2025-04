Sale la febbre per gli Internazionali Bnl d' Italia Ecco il campo a piazza del Popolo

Internazionali di tennis di Roma al via, torna anche il campo nella cornice unica di piazza del Popolo. Tra partite, allenamenti ed esibizioni, c'è chi non rinuncia a godere di un match con lo sfondo sul Pincio.Internazionali BNL d'Italia, tutto pronto per l'edizione dei record.

Sorteggio Internazionali d’Italia 2025: ecco quando e dove si terrà - Si avvicinano gli Internazionali di tennis d'Italia 2025, dove e quando ci sarà il sorteggio del tabellone principale ... 🔗tag24.it

Internazionali BNL d’Italia 2025: cosa sapere - Solamente venti giorni separano gli appassionati dall’inizio di quella che legittimamente possiamo già considerare una edizione storica degli Internazionali BNL d’Italia. L’evento, in programma sui ... 🔗calciomagazine.net

