Salario minimo | Schlein esorta Meloni a calendarizzare la proposta

Salario minimo subito, Meloni non perda tempo. Abbiamo raccolto più di centomila firme di cittadini in carne e ossa, c'è una legge di iniziativa popolare unitaria proposta dalle opposizioni, il governo ha il dovere di calendarizzarla. Basta rinvii, discutiamo subito di Salario minimo." Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein."Per due anni Giorgia Meloni ci ha detto che il Salario minimo non va bene ma nel frattempo non ha fatto niente, i contratti non vengono rinnovati, i salari in Italia continuano a essere troppo bassi e i lavoratori non arrivano alla fine del mese. Calendarizzate la nostra proposta, non ci sono più scuse." 🔗 Quotidiano.net - Salario minimo: Schlein esorta Meloni a calendarizzare la proposta subito,non perda tempo. Abbiamo raccolto più di centomila firme di cittadini in carne e ossa, c'è una legge di iniziativa popolare unitariadalle opposizioni, il governo ha il dovere di calendarizzarla. Basta rinvii, discutiamo subito di." Lo dichiara la segretaria del Pd Elly."Per due anni Giorgiaci ha detto che ilnon va bene ma nel frattempo non ha fatto niente, i contratti non vengono rinnovati, i salari in Italia continuano a essere troppo bassi e i lavoratori non arrivano alla fine del mese. Calendarizzate la nostra, non ci sono più scuse." 🔗 Quotidiano.net

Elly Schlein: «Con il Pd al governo salario minimo e sconti in bolletta» - Elly Schlein promette salario minimo e sconti in bolletta con il Partito Democratico al governo. In un’intervista a Repubblica la segretaria del Pd spiega che «secondo Eurostat, pur avendo un impiego, il 9% dei lavoratori a tempo pieno sono comunque poveri, non arrivano alla fine del mese. Rispetto all’anno precedente c’è stato un peggioramento e i più colpiti sono i giovani, che prendono stipendi insufficienti a provvedere alla vita quotidiana, figurarsi a costruire una famiglia. 🔗open.online

Schlein: Serve salario minimo, sotto i 9 euro all'ora non è lavoro ma sfruttamento - (Agenzia Vista) Genova, 31 marzo 2025 “Stiamo andando avanti su quella proposta unitaria che abbiamo portato insieme alle altre opposizioni e che so che Silvia ha anche ripreso e la ringrazio di questo. Sì noi siamo convinti che in Italia serva un salario minimo perché sotto i 9€ all'ora non è lavoro è sfruttamento” Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein durante il suo intervento a sostegno della candidata sindaca di Genova Silvia Salis a Sestri Ponente. 🔗liberoquotidiano.it

Schlein rilancia il salario minimo e attacca Meloni: "Racconta un'Italia che non esiste" - Accusa la premier Giorgia Meloni di raccontare un'Italia che non esiste e promette, in un'ipotesi di governo targato Pd, salario minimo e sconti in bolletta. In un'intervista a Repubblica la segretaria dei democratici offre la sua visione dei tempi attuali e traccia la sua road map ideale... 🔗europa.today.it

