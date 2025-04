Salari bassi famiglie non ce la fanno intollerabile l’indifferenza per i morti sul lavoro Il presidente della Repubblica ha fotografato la situazione italiana

presidente della Repubblica ha parlato della questione lavoro, in vista del Primo Maggio oltretutto. Ha fatto una foto della situazione italiana: stipendi troppo bassi, tante famiglie non ce la fanno. In quanto alla sicurezza sul lavoro, Sergio Mattarella ha definito "intollerabile" l'indifferenza rispetto ai morti in incidenti sul lavoro. Poche parole, chiare, indiscutibili.

